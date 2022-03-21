Свидетели войны: Жители Харькова рассказали, что происходит в городе, который каждый день разрушают российские войска

Харьковчанин Иван Лопатченко до войны продавал книги. Его мирная жизнь описывались двумя словами "большой". Он работал пиарищиком в самом большом украинском издательстве "Клуб семейного досуга", которое и базировалось в Харькове. И жил он в самом большом харьковском районе – Салтыковка с населением около 600 тыс. человек. После нескольких дней после начала военных действий он с семьей смог выехать из этого жилого массива, а буквально на следующие сутки после отъезда в их квартиру залетел российский снаряд. На счастье, не взорвался, поэтому так и остался лежать в комнате, ждать саперов. Нежданный "квартирант".

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Лопатченко говорит, что в пять часов утра 24 февраля его быт, как и многих других, полностью изменился. Российский президент Владимир Путин объявил о нападении на Украину, а Лопатченко вспоминает, что через десять минут на Харьков прилетела первая "Точка-У" – от ее взрыва поднялось облако дыма и гари, схожее на ядерный гриб.

"Это настолько меня впечатлило, что я сказал: собираемся и побежали в метро. Старшая дочь еще три дня тряслась, после того, как своими глазами увидела, что началась война", – вспоминает Лопатченко.

© Asm. albumo nuotr.

Затем они вместе с еще несколькими харьковчанами обосновались в подвале детского садика – взрослые спали на полу, а детки в маленьких кроватках. Примерно на четвертый день войны началась новая фаза – российские войска стали активно бомбить жилые массивы. Поначалу артиллерийскими выстрелами, а потом и из установок "Град".

Лопатченко вспоминает, что началось все с того, как между бомбёжками люди выскочили на улицу за водой и тут их "накрыло".

"У меня тесть ходил в супермаркет и рассказывал, что туда прилетела кассетная бомба и на его глазах мужчину убило осколком прямо в очереди. И это посреди оживленного района", – говорит Лопатченко.

В последующем российские войска пытались атаковать по земле малыми группами, например, посылали бронемашины с десантом, но они плохо ориентировалось в Харькове, заблудились, после чего украинские подразделения их уничтожили.

Харьковский историк Антон Бондарев говорит, что недавно только за один день было выпущено 69 снарядов. Причем, Бондарев изумляется – ему как историку совершенно не понятно почему разрушается центр города, ведь Харьков был третьим городом Российской империи по значимости. И тут же добавляет – в городе строили особняки лучшие российские архитекторы Питера и Москвы.

"К слову, потому из покон веков говорили, что Харьков похож на Питер. И смешно, когда РФ говорит о великой русской культуре, которая, по сути, уничтожается русскими оккупантами. И цены, кстати, до революции в городе Харькове на недвижимость были даже местами выше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Злая ирония в том, что, например, от обстрелов пострадал просто потрясающий Дом страхового общества «Россия». Россия попала снарядом, по сути, в «Россию»", – говорит Бондарев.

Историк добавляет Дом страхового общества "Россия" был построен перед началом Первой мировой войны. Интересно, что в здании находится скульптурная композиция "Россия принимает под защиту угнетенные народы". Теперь этот особняк получил значительные повреждения после авиаудара российских самолетов.

Или другой пример, продолжает Бондарев, – на площади героев Небесной сотни, которая раньше называлась Сенной, стояло потрясающее здание Судебных установлений. Харьковский историк поясняет, что было самое большое здание в Российской империи для судебных дел, которое проектировали известные архитекторы. Там находилось несколько судов была, зал для заседаний, судебный архив.

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"Здание очень сильно пострадало во время обстрелов. В Харькове разрушены великолепные особняки в стиле модерн начало ХХ века, украшение города. Все было безжалостно разбомблено. Я думаю, что русские, напавшие на Харьков думали их примут с распростертыми объятьями, но они катастрофически просчитались", – говорит Бондарев.

Сейчас российские войска закрепились где-то на пару десятков километров с северо-востока и северо-запада города, скрываются в лесах и артиллерией достают по жилым районам. Иногда местные жители рассказывают, что прямо с Белгородской области прилетают ракеты "Искандер".

Опрошенные харьковчане говорят, что большая часть жертв приходится на мирное население, а не военных. Только по подтвержденным данным, с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов. Причем разрушается зачастую и вовсе инфраструктурные или объекты, связанные с образовательной деятельностью или торговлей. Так пострадали несколько университетов, например, Харьковский национальный университет, известный рынок "Барабашово".

"Недавно снаряд попал в строительный рынок – там продают краски, масло и прочее, необходимое для строительства. Площадь рынка небольшая, но такой был пожар и черный дым стоял, будто конец света", – рассказывает Лопатченко.

При этом даже под такими массовыми обстрелами работают коммунальные службы – вывозится мусор, ремонтируются линии электропередач. Екатерина Тарасенко родом из Донбасса, но вот уже много лет живет в Харькове. С начала войны она приняла волевое решение никуда не уезжать из осажденного города. Сейчас она много помогает престарелым харьковчанам, которые каждый день оказываются в прямом смысле на грани жизни и смерти – носит им еду, лекарства.

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"Для меня не отъезд – это своеобразная форма сопротивления. Равно, как и помощь людям. Я не могу сопротивляться врагу с оружием в руках, поэтому выбрала такую форму протеста", – говорит Тарасенко.

Она рассказывает, что, когда приходит к пожилым и немощным старикам, то их первая реакция удивление, непонимание. Кто-то даже предлагал деньги. Харьковчанка поясняет, что некоторые ее подопечные не верили, что можно так просто помогать незнакомцам. Ситуация осложняется тем, что престарелые по большей части одинокие или брошены.

"На сегодня бабушки и дедушки мои друзья/подруги. Они мне названивают, очень не против поговорить. Рассказывают о своих детях. Никогда плохого. Всегда оправдывают их - так сложилось, он хороший мальчик, просто…", – Тарасенко готова долго говорить о своих подопечных.

Бондарев тоже один из, кто принял решение не покидать любимый город. Свою позицию они расписывает так: город - это не стены, не земля, а горожане. Пока в городе есть горожане - город живет.

"Мне не нравится категорически риторика тех, кто уехал – они говорят, что оставшиеся в городе, что они якобы мешают ВСУ. Но, я вам скажу так – это оскорбительно слышать. Я считаю, что те, кто стались в городе - это горожане с большой буквы, потому что, пока в городе остаются люди – есть кому помогать", – говорит он.

Сейчас он вместе со знакомыми находится в подвале. Это место он называет "маленькая украинская община". Там люди помогают друг другу продуктами, средствами первой необходимости. А еще соратники Бондарева подбирают породистых кошек и собак, которых уезжающие хозяева оставили на улице. При разговоре об этом харьковский историк многозначительно замолкает.

Говоря о Харькове стоит упомянуть один из самых примечательных фактов – почти у каждого третьего харьковчанина есть родственники в России. Как говорят местные – все-таки удаленность от границы всего 40 км и это дает о себе знать. Но теперь, когда многое поменялось, то люди после первого шока «как они могли на нас напасть», разрывают отношения с российскими родными.

"Главное, что уже можно оставить где-то на затворках истории выражение "Харьков – русский город", выбросить этот тезис на мусорник. Сами же русские растрощили, разбомбили этот тезис, превратив Харьков в передовой украинский город, где я уверен, вскоре начнется настоящее Возрождение, как и положено после нашествия Орды", – замечает Бондарев.

А напоследок добавляет, в Первую Мировую Войну после нападения немецко-фашистских войск Харькову так и не объявили титул "Город-герой". А 7 марта этого года все изменилось и украинские власти после долгой осады российскими войсками присвоили ему почетное, выстраданное звание "Город-герой Украины".