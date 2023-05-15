Вильнюсский участковый суд в понедельник продолжил слушание по уголовному делу Рагельскиса. Его обвиняют в насмешках над белорусами, разжигании розни. На заседании продолжили опрос свидетелей.

Живущий в Литве белорус Янушкевич сказал, что видел видео в интернете. На видео Рагельскис демонстрировал, как складывает портреты и цветы, стоявшие у забора посольства в мусорный пакет и выбрасывает их. (...) "Он сказал, что сюда принесли мусор, который надо выбросить", – сказал свидетель. Он сказал, что, по его мнению Рагельскис, выбросив портреты, хотел оскорбить белорусов.

"Это был не мусор. Все красиво стояло, мы присматривали за порядком в этом месте", – заметил Янушкевич.

"Мне было горько, меня это оскорбило. Он все собрал и выбросил как мусор, а ведь это память о погибших. Меня его действия оскорбили еще и потому, что я участвовал в увековечивании памяти деньгами, а он пришел и все выбросил", – сказал свидетель.

Янушкевич отметил, что действия Рагельскиса оскорбили его как белоруса. На вопрос, почему, по его мнению, Рагельскис хотел оскорбить белорусский народ, Янушкевич сказал, что обвиняемый прежде неоднократно приходил на акции белорусов у посольства и провоцировал собравшихся.

"Он раньше приходил на наши акции и кричал: "зачем вы здесь?", "чего вам надо", – сказал Янушкевич.

Свидетель сказал, что, возможно, обвиняемому не нравится белорусский народ или же он, собрав портреты, хотел на этом нажиться.

"Может, ему не нравятся белорусы. Однако другие литовцы приходили на наши акции и поддерживали нас. Может, он собрав портреты, фотографии выбросил, а рамки продал?", – сказал Янушкевич.

На следующем заседании продолжится опрос свидетелей.