Светофоры станут более безопасными для людей с нарушениями зрения

Акустические устройства и подаваемые ими звуковые сигналы очень важны для людей с нарушениями зрения. Однако до сих пор не существовало единой процедуры установки и использования этих устройств: не все они были адаптированы для слепых и слабовидящих, а также различались по звукам, которые они издавали.