02 сентября 2023 г. 10:40

Светофоры для общественного транспорта появились еще на четырех перекрестках столицы

 
ru.DELFI.lt
Šviesoforo sekcija viešajam transportui
Šviesoforo sekcija viešajam transportui
ФОТО: SĮ „Susisiekimo paslaugos“

С 1 сентября на четырех перекрестках столицы Литвы - пр-т Конституциёс-ул. Летувос статуту, ул. Калварию-Апкасу, ул. Калварию–Й.Трейнё и ул. Калварию-Жвалгу - действуют новые секции светофоров для общественного транспорта – белые стрелки.

Благодаря этим стрелкам общественный транспорт сможет меньше стоять на светофорах.

"Сейчас общественный транспорт стоит на красный свет вместе с другими машинами. После того как полосы A будут только для общественного транспорта, транспорт сможет быстрее миновать перекресток. Эти два новшества - полосы А и новые секции светофора – связаны, поэтому их внедрят вместе", – сказала представитель JUDU Эгле Марцишауске.

JUDU отвечает за организацию движения общественного транспорта в столице. В 2022 г. больше 170 000 пассажиров ежедневно пользовались общественным транспортом и оценили качество услуг на 8,32 баллов из 10, это самая высокая оценка с 2019 года.

"Такие изменения появились там, где зеленый для пешеходов загорается по востребованности (если есть пешеходы и они нажимают специальную кнопку), благодаря им общественный транспорт за время каждого цикла получает от 15 до 50 секунд дополнительного времени", – сказала Марцишауске.

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