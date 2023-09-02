Светофоры для общественного транспорта появились еще на четырех перекрестках столицы

Благодаря этим стрелкам общественный транспорт сможет меньше стоять на светофорах.

"Сейчас общественный транспорт стоит на красный свет вместе с другими машинами. После того как полосы A будут только для общественного транспорта, транспорт сможет быстрее миновать перекресток. Эти два новшества - полосы А и новые секции светофора – связаны, поэтому их внедрят вместе", – сказала представитель JUDU Эгле Марцишауске.

JUDU отвечает за организацию движения общественного транспорта в столице. В 2022 г. больше 170 000 пассажиров ежедневно пользовались общественным транспортом и оценили качество услуг на 8,32 баллов из 10, это самая высокая оценка с 2019 года.