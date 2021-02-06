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За минувшие сутки в Литве подтверждено 676 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 676, скончались 15 человек
© LSMU Kauno ligoninės nuotraukos

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2529 человек. В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 186 278 случаев COVID-19, 138 013 человек выздоровели, 42 993 человека все еще больны.

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От коронавируса в Литве скончались 2927 человек.

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1408 человек, привитых второй дозой – 6295.

В целом двумя дозами вакцины в Литве привиты 44 108 человек.

За минувшие сутки были взяты 7664 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 973 986.

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