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За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Karantinas
Karantinas
© Shutterstock

Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 1314 человека.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 185 601 случай COVID-19, 135 406 человек выздоровели, 44 957 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.

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За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1408 человек, привитых второй дозой – 6295.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 77 425 человек, двумя дозами – 37 165 человек.

За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 965 801.

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