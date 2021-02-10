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За минувшие сутки в Литве подтвержден 569 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 12 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 569, скончались 12 человек
© Vidmantas Balkūnas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1679 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 991 случай COVID-19, 142 313 человек выздоровели, 40 269 человек все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2988 человек.

В целом двумя дозами вакцины в Литве привиты 50 186 человек.

За минувшие сутки были взяты 7032 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 996 469.

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