Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 491, скончались 10 человек

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 78 человек.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 186 770 случаев COVID-19, 138 108 человек выздоровели, 43 364 человека все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2937 человек.
В целом двумя дозами вакцины в Литве привиты 45 336 человек.
За минувшие сутки были взяты 3803 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 978 848.
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