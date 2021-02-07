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За минувшие сутки в Литве подтвержден 491 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 491, скончались 10 человек
© DELFI / Domantas Pipas

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 78 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 186 770 случаев COVID-19, 138 108 человек выздоровели, 43 364 человека все еще больны.

От коронавируса в Литве скончались 2937 человек.

В целом двумя дозами вакцины в Литве привиты 45 336 человек.

За минувшие сутки были взяты 3803 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 978 848.

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