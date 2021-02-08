Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 270, скончались 14 человек

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 57 человек.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 187 039 случаев COVID-19, 138 207 человек выздоровели, 43 506 человек все еще больны.
От коронавируса в Литве скончались 2955 человек.
В целом двумя дозами вакцины в Литве привиты 45 499 человек.
За минувшие сутки были взяты 2460 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 981 506.
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