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За минувшие сутки в Литве было выявлено 705 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
© Organizacijos nuotr.

Три умерших были старше 80-89 лет, по одному в возрастных группах 40-49, 50-59 и 60-69 лет.

Двое из наиболее пожилых скончавшихся были полностью привиты, оставшиеся – не привиты.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 320,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 5,9%.

За минувшие сутки было сделано 7129 молекулярных тестов (ПЦР) и 8022 антигенных теста на COVID-19.

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В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 303 тыс. 692 человека, из них всё еще больны 7806.

От коронавируса в Литве скончались 4623 человека, из них 45 был полностью привит. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9334 смерти.

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