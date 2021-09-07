Три умерших были старше 80-89 лет, по одному в возрастных группах 40-49, 50-59 и 60-69 лет.
Двое из наиболее пожилых скончавшихся были полностью привиты, оставшиеся – не привиты.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 320,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки повысилась до 5,9%.
За минувшие сутки было сделано 7129 молекулярных тестов (ПЦР) и 8022 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 303 тыс. 692 человека, из них всё еще больны 7806.
От коронавируса в Литве скончались 4623 человека, из них 45 был полностью привит. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связана 9334 смерти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав Литвы одобрил прививку от COVD-19 дополнительной дозой (61)
Министерство здравоохранения Литвы узаконило...
Ситуация стала еще хуже: в Литве 10 "черных" муниципалитетов (14)
Количество "черных" муниципалитетов в Литве достигло...
После встречи с премьер-министром и бизнес и профсоюзы говорят: единственный выход - вакцинация (69)
В понедельник утром бизнес и профсоюзы еще высказывали...
Сквернялис покинул фракцию "крестьян" и увел еще десять ее членов (23)
Десять парламентариев покинули фракцию Литовского...
Торговцы: в магазинах, где будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей", маски только рекомендуются
В Литве магазины, торгующие промтоварами, и большие...