За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 249,7 случаев.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 197 343 случая COVID-19. Статистически выздоровели и живы в настоящее время 183 324 человека, декларировано 136 212 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7262 человек, декларированное число больных составляет 54 374.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3234 человека.

За минувшие сутки было проведено 7363 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 082 475.

Кроме того, за сутки проведено 637 антигенных тестов и 752 тестов на антитела.

За минувшие сутки первой дозой вакцины от коронавируса привили 8248 человек, а второй – 1061. Всего двумя дозами в Литве привиты 72 811 человек, использовано 234 959 доз вакцины.