Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве - 426, скончались 7 человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 249,5 случая.

В общей сложности с начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 825 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 185 770 человек, декларировано 140 437 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7109 человек, декларированное число больных составляет 52 442.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3263 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6534 смерти.

За минувшие сутки было проведено 6880 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 098 562.

Кроме того, за сутки проведено 865 антигенных теста. В целом их выполнено 33 796.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 171 537 человек, двумя дозами – 73 286 человек.