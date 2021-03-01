Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 243, скончались 7 человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 251,4 случай.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 397 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 184 848 человек, декларирован 139 021 выздоровевший. Статистически в настоящее время больны 7645 человек, декларированное число больных составляет 53 473.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3253 человека, прямо или косвенно с этой болезнью связывают 6500 случаев смерти.

За минувшие сутки было проведено 3082 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 091 539.

Кроме того, за сутки проведено 102 антигенных тестов.

За минувшие сутки первой дозой вакцины от коронавируса привили 382 человека.

Всего двумя дозами в Литве привиты 73 103 человека.