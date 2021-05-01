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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1335 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 10 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 1335, скончались 10 человек
© DELFI / Domantas Pipas

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1306 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 112 молекулярных тестов (ПЦР) и 7119 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 562,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,4%.

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В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 248 655 случаев COVID-19. Все еще болеют 60 456 человек.

От коронавируса в Литве скончались 3937 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7947 смертей.

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