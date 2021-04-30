Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 1306, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1306 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 тыс. 869 молекулярных тестов (ПЦР) и 6855 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 558,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,5%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 247 296 случаев COVID-19.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 222 436 человек, декларированы 177 209 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 16 018 человек, декларированное число больных составляет 61 245.

Статистически заболевший - это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончались 3923 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 7916 смертей.