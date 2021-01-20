Женщина оставила запись в социальной сети. В ней она отметила, что развод был неожиданным решением супруга, он принял такое решение сам, женщина написала, что перенесенную боль ей сложно выразить словами.

"После 16 лет совместной жизни, из них 11 - в браке, я принял решение подать на развод. Это решение не было импульсивным и необдуманным, напротив, много раз об этом думал, все взвесил, включая размышления в течение нескольких месяцев, проведенных отдельно от семьи", – писал накануне Шимашюс.

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"К сожалению, чаще всего важнейшие решения в жизни просто не объяснишь, все попытки объяснить даются непросто. Но в любом случае развод и то, что приходится делать этот шаг, я принимаю как свое поражение. Это решение не меняет тот факт, что в жизни за эти 16 лет было немало красивых моментов, мы с уважением относились друг к другу, поддерживали друг друга, за что я благодарен Агне. Агне - сильный, искренний и хороший человек, от которого я многому научился, которому я за многое благодарен, она хороший человек. Но нам не удалось сохранить отношения такими, какие приносили бы радость и счастье, которого мы заслуживаем", – писал мэр Вильнюса.

"Больше никаких публичных комментариев на эту тему не будет", – продолжил Шимашюс.