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Президент Литвы Гитанас Науседа 16 июня выступил с годовым докладом. Обычно во время годового выступления президента в парламент приходят не только депутаты и гости, но и бывшие главы страны. Экс-президент Валдас Адамкус в парламент не приехал, поскольку, по данным Delfi, его супруга Алма находится в больнице.
"(Госпожа Адамкене) в больнице. Завтра должна вернуться домой", – сказала Delfi пресс-секретарь Адамкуса Божена Багонайтене.
Подробно она ситуацию комментировать не стала.
Адамкене попала в больницу 15 июня вечером.
Первым об этом сообщил портал lrytas.lt.
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