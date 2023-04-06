"Ну что же, неделя, которая должна была быть спокойным ожиданием Пасхи в семье, перевернула все с ног на голову, но иногда такое случается. Очень хочу поблагодарить всех друзей и людей, которых я не знаю, за такую поддержку.

Что-то видно уже сейчас, но думаю, в будущем все несправедливости и ложь выйдут на белый свет, всем все станет ясно. Те, кто в первые два дня следил за развитием событий, когда я ничего не мог рассказать, поскольку находился в КПЗ, думаю, будут следить за ними и дальше, вам будет интересно, чем все закончится.

Это страшное слово КПЗ. Оно и для меня не самое приятное. Надо понять факт, что когда инкриминируют преступления, особенно мужчине, такие как мне, даже заявление не нужно. Включается ясная система, можешь доказывать, что хочешь, никого это не волнует. Ты в любом случае не больше чем на 48 часов попадаешь в КПЗ, участвуешь во всех процедурах, которые до этого видел только в криминальных фильмах. Через все это довелось пройти, никому не желаю. Я видел, что появилась информация, будто меня пришлось искать... Меня не надо было искать. Позвонила полиция, об этом я и вчера сказал, для меня это было сюрпризом. Я сказал им, что я в Сантаришкской клинике, они туда приехали, мы встретились, я поехал в комиссариат", – рассказал в Instagram Суодайтис.

Палата Вильнюсского районного суда при Участковом суде Вильнюсского района удовлетворила просьбу прокурора и назначила подозреваемому меру пресечения – 2 месяца он должен жить отдельно от пострадавшей Сигел. По сведениям Delfi, такую меру пресечения в Литве назначают очень редко.

По сведениям Delfi, начато расследование по 2 ч. 140 ст. Ук. ЛР - причинение физической боли или незначительного ущерба здоровью члена семьи.

Расследование было начато в связи с событиями, которые произошли 4 апреля вечером в Вильнюсском районе, в доме Суодайтисов. Подозревают, что во время семейного конфликта Лауринас Суодайтис бил свою супругу Викторию Сигел.