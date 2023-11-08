Сумма пожертвования на уроки перед причастием удивили женщину: за что просят такие деньги

Семья выбрала для посещения находящийся рядом с домом храм Св. Петра и Павла.

"Мы пошли подписывать договор, мне сразу сказали – 100 евро за ребенка. С каких пор называют точную сумму? Может, люди должны жертвовать, сколько могут? – рассказала Лаура. – Я заплатила, деваться некуда, дочь хочет посещать уроки. Но все равно горечь осталась, хотя я слышала, что в Кафедральном соборе пришлось бы заплатить еще больше. А если бы пошли двое детей – сумма выросла бы в два раза. Даже мои родители, которые часто ходят в храм, считают, что это большие деньги".

Лаура сказала, что и обязательство всей семьей ходить в храм в воскресные дни ее удивило.

"Помимо уроков дочь, а значит и все домашние, одну ведь не отправишь, до мая каждое воскресенье должны будем ходить на службы. Если не пойдешь, не получишь необходимые штампики. В моем детстве такого не было", – сказала Лаура.