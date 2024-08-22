Сумеречные лучи зафиксировали в Вильнюсе

Для непосвященных: сумеречные лучи — это лучи, которые исходят от Солнца через просветы в облаках, создавая видимые полосы света и тьмы в атмосфере или облаках. При наблюдении солнечных лучей с земли, кажется, что они расходятся в разные стороны, но на самом деле они параллельны. Это связано с точкой зрения наблюдателя. Чтобы создать такие лучи, недостаточно им пройти сквозь просветы в облаке. Их нужно рассеивать частицами в воздухе (например, мелкими каплями воды)“, - пишет „Погода и климат Литвы“.