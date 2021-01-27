Пресс-секретарь компании "Вильнюсский общественный транспорт" Патриция-Эльжбета Заранкайте сказала Delfi, что об этом компании известно, автобус снят с маршрута.
"На дорогах скопилось немало снега, когда автобус ехал по неровной поверхности порвалась "гармошка", соединяющая две части длинного автобуса, по этой причине снег попадал в салон.
Автобус сразу же сняли с маршрута и вернули в автобусный парк, его осматривают, выясняют причину неисправности.
Мы постараемся сделать так, чтобы больше на дорогах таких автобусов не было, чтобы подобное не повторилось. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – сказала Заранкайте.
Она заметила, что условия на дорогах сейчас сложные.
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