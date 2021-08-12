Напомним, что во время беспорядков у парламента были задержаны 26 человек. Подозреваемые бросали в стражей порядка камни и другие вещи, а в конце взорвали какой-то снаряд. Пострадали 18 стражей порядка, повреждены 8 транспортных средств.

Прокуроры обратились в суд с просьбой взять под арест всех задержанных. Пока рассмотрели дела 6 человек - двух женщин и 4 мужчин. Двоих суд разрешил взять под арест на месяц, 4 будут ходить с браслетами на ногах.

"В двух случаях были основания предполагать, что на воле люди могут мешать работе полиции, оказывать влияние на свидетелей, подозреваемых и пострадавших", - сказал Ражанскас.

Прокуроры считают, что подозреваемые могут скрываться от правосудия, совершать новые преступления и мешать расследованию.

"Суд считает, что у подозреваемых нет повода делать что-то из перечисленного, у них есть семьи, работа, постоянный источник доходов, поэтому вряд ли они будут скрываться от следствия, - считает судья. - Одна женщина без судимости, она работает, воспитывает малолетнего ребенка, прокуроры просили и ее арестовать, но суд не видел для этого оснований".

Ражанскас заметил, что возраст задержанных мужчин - около 30 лет. Все подозреваемые, по его словам, граждане Литвы разных национальностей.

"Они из разных мест Литвы, часть из Вильнюса, часть из Шальчининкай. Есть литовцы, есть поляки", - сказал он.

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что половина задержанных за участие в беспорядках - безработные, треть - с судимостью. "10 с судимостью, статьи разные: мошенничество, насилие в семье, нарушение общественного порядка, вождение в нетрезвом виде. Часть нарушений зафиксированы не в Литве", – сказал LRT Пожела. "Еще интересный момент, что 9 из 26 - женщины, 13 из 26 - клиенты Службы занятости", – прибавил он.

Во вторник во время беспорядков у парламента в Литве задержали 26 человек. В их числе трое участников Марша в защиту семей и других протестов.

Среди задержанных - три известные женщины: помощник депутата Вальдемараса Валькюнаса Нендре Черняускене. На прошлых выборах она стояла во главе списка кандидатов Литовской народной партии (партия получила на выборах 0,25% голосов). Члены партии отличались гомофобской риторикой, одного из кандидатов - Пранцишкуса Валицкаса - судят за разжигание розни. В программе партии декларировали в случае победы на выборах добиваться выхода Литвы из ЕС.

До 2017 г., Аурелиюс Верига назначил Черняускене вице-министром здравоохранения, она отвечала за превенцию коррупции. Однако через год она была уволена за недостаточно хорошие показатели работы. Черняускене не было в числе организаторов акции протеста 10 августа, но она призывала людей приходить к парламенту. Задержаны и две активистки "Семейного союза" - Витольда Рачкова и Адалина Сабаляускайте.

Они "прославились" тем, что во время карантина делали репортажи из ковидных больниц. Они активно участвовали в разных акциях протеста против карантинных ограничений, ЛГБТ, их также, как подозревают, видели в Девенишкес во время протеста местных жителей против поселения нелегальных мигрантов.

Полиция расследует беспорядки 10 августа. Во время беспорядков пострадали 18 сотрудников полиции и СОБ. Сообщается, что круг подозреваемых может расшириться.