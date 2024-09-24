Судно Ruby с опасным грузом на борту в Клайпеду не идет - объявило новый курс

„Да, мы можем подтвердить, что благодаря усилиям порта Клайпеда перестала быть направлением судна. По нашим данным, судно до сих пор не выгрузило груз“, – сказал 23 сентября глава дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас.
Delfi в сентябре сообщал о поврежденном судне, которое везло груз селитры из России, а в минувшую пятницу порталы показывали, что судно идет в Клайпеду.
Клайпедский порт в пятницу указал, что разрешения на прибытие ему не давал. И порт и некоторые политики утверждали, что Ruby с 20 000 тоннами селитры в Литву не впустят.
Сейчас судно указало, что идет в столицу Мальты, Валлетту, оно планирует прибыть туда 8 октября, об этом информируют порталы vesselfinder.com, marinetraffic.com и myshiptracking.com. Судно, которое ходит под мальтийским флагом, сейчас находится в Северном море, между берегами Дании и Норвегии.
В начале сентября оно вышло из Тромсё (Норвегия), куда прибыло с Кольского полуострова (Россия).
Если бы судно выгрузило груз, порт мог бы его принять. Глава компании Vakarų laivų gamykla (принадлежит эстонскому концерну BLRT Grupp) в пятницу сказал Delfi, что контакт с судном прервался.
„Сначала был такой контакт, но поскольку ему не разрешили выгрузить груз (в Клайпеде), все на этом и закончилось“, – сказал А.Шилейка.
Новый курс Ruby: