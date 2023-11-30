Судмедэксперты вынесли свой вердикт: утопившая детей мать больна

В момент совершения преступления, по словам экспертов, она не могла отвечать за свои действия. Женщина нуждается в лечении.

"Установлена болезнь, эксперты отмечают, что она нуждается в принудительном лечении. В момент совершения преступных действий она не понимала, что делает и не могла их контролировать", – сказал BNS в четверг прокурор Гинтас Вайчюнас.

Сейчас женщина находится на лечении в Рокишкской психиатрической больнице.

Сообщается, что дело передадут в суд, чтобы он разрешил отправить обвиняемую на лечение.

Если суд признает, что она совершила преступление, то ее не посадят в тюрьму, а отправят на лечение.

Портал Delfi писал об этой трагедии в сентябре. Тогда пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис публично прокомментировал обстоятельства трагедии. Погибли две девочки погодки. У 36-летней женщины других детей не было. До декретного отпуска женщина работала в полиции, но не была сотрудницей.