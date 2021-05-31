Судьба памятника Цвирке: предлагается вычеркнуть из списка объектов культурного наследия

"Я подписал обращение в Департамент культурного наследия с просьбой решить вопрос памятника Пятрасу Цвирке, вычеркнуть его из списка охраняемых объектов", – написал министр в фейсбуке.

Памятник включили в список в 1992 году на основе списка памятников ЛССР от 1973 г.

По словам министра, литературные заслуги Цвирки в столице давно уже увековечены – в 1986 г. в Науяместисе установлена скульптура "Соловей".

По словам Кайриса, Центр исследования геноцида и резистенции жителей Литвы в 2019 г доказал, что Цвирка активно сотрудничал с советской властью, что принесло вред государству и его жителям.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что после того как Департамент культурного наследия примет благоприятное решение, муниципалитет перенесет памятник в другое место.

"Я толко напоминаю, что Цвирка, чей памятник считается голубиной уборной в Вильнюсе, поставил свою подпись под декларацией о "вступлении" Литвы в СССР", – сказал вице-мэр.

"Куда его перенесут - вопрос открытый, но центр Вильнюса - это не Грутский парк, а творческие вильнюсцы придумают, чем его заменить", – прибавил он.

Раньше вопрос памятника Цвирке поднимали не раз, но против выступил Союз писателей, Союз художников, другие организации, объединяющие деятелей искусства.

Они призывали относится к Цвирке не как к деятелю советской эпохи, а как к талантливому писателю. Кроме того, по их мнению, не надо спешить с уничтожением знаков советской эпохи, их надо оставить для воспитания будущих поколений.