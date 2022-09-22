Судьба окончивших школу с отметками 100 баллов: девушка из Шакяй мыла туалеты в Финляндии, сейчас мечтает о домике в Лапландии

Вилия окончила школу в 2011 г. 100 баллов она получила по английскому, но и результаты других экзаменов тоже были отличными.

"100 баллов я получила за английский. Результат теста по немецкому также засчитали как 100 баллов. Историю и литовский я сдала на 98 и 99 баллов. Ни для кого это не было большим сюрпризом, потому что я хорошо училась. Вот только учитель истории ждал 100 баллов, потому что он меня готовил к олимпиадам по истории, в 10 классе я победила на такой олимпиаде. В семье мне постоянно говорили, что главное - хорошие оценки, вот я и научилась получать хорошие оценки", – рассказала молодая женщина.

Šimtukininkė Vilija Balaševičiūtė © Asmeninio albumo nuotr.

По ее словам, она никогда не знала, кем хочет стать, не знает этого и сейчас.

"Мне кажется, еще нет работы, которая бы мне нравилась, поэтому мне самой приходится искать себе место в профессиональной жизни. Ни в школе, ни после нее я не мечтала о какой-то конкретной профессии, но чувствую, что надо делать какой-то выбор – так я выбрала изучение литовской и итальянской филологии в Вильнюсском университете. Это был обдуманный первый выбор, но в середине учебы я поняла, что, скорее всего, не свяжу свое будущее с филологией.

Получила диплом бакалавра и даже не думала, что вернуть в университет. Бакалаврскую работу я написала на год позже, когда уже жила в Финляндии, сделала это больше потому, что так надо, а не из энтузиазма. Несколько лет после этого я мыла туалеты в Финляндии и, работая 25 часов в неделю, жила самой роскошной жизнью. Я люблю шутить, говоря, что моя карьера идет наоборот: от работы журналистки первым летом до уборщицы", – улыбаясь рассказала собеседница.

Šimtukininkė Vilija Balaševičiūtė © Asmeninio albumo nuotr.

Через три года она все же вернулась в университет и поступила в докторантуру.

"Сейчас в университете Тампере я учусь в докторантуре на социологии. С одной стороны исследовательская научная работа мне очень нравится: могу читать, писать, думать, каждый день узнаю что-то новое, работаю с умными и образованными людьми со всего мира, сама решаю, когда, где и как все делаю. Однако эта работа "зарывает" меня в финансовую яму, но я не жалуюсь – бывают ямы и похуже", – сказала молодая женщина.

Вилия сказала, что ее мечта - жить в домике в Лапландии и продолжать научную деятельность, исследовать политические и культурные явления.

"В ближайшие 4 года в поле моих интересов будут принятия решений в парламентах во время пандемии Covid-19, потом я хотела бы исследовать, к примеру, значение советского периода для сегодняшней Литвы и других стран, которые были оккупированы СССР, или выражение культурной травмы в общественной жизни. Если короче, хочу понять мир, в котором живу, и этим буду заниматься в ближайшее время", – рассказала собеседница.

Šimtukininkė Vilija Balaševičiūtė © Asmeninio albumo nuotr.

Она считает, что "значение 100 баллов имеет короткий срок" - до поступления в университет, никакие результаты экзаменов не гарантируют успеха в жизни.

"Для меня успехом было бы, если бы я перестала сомневаться в своих силах и могла испытать больше радости в жизни. Успех для системы образования - "произвести" стандартный продукт, который дает правильные ответы на вопросы. Мы по-разному понимаем успех. Если говорим об успехе, как о богатстве, славе и привилегии, то социальный и экономический капитал тут играет более важную роль чем трехзначные результаты экзаменов", – заметила Вилия.