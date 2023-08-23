Суд запретил подозреваемому в насилии над детьми Бартошявичюсу пользоваться имеющимися в банке деньгами

"Суд на три месяца продлил срок действия ограничения на использование средств, хранящихся в банке, введенного в отношении Бартошявичюса. Основание для такого решения - в деле уже получен один иск, поскольку пострадавших больше, исков может быть больше. Итак это ограничение введено для того, чтобы обеспечить возможное удовлетворение гражданских исков", – сказала представитель суда Йолита Гудялене.

Постановление суда может быть обжаловано в Апелляционном суде. По словам представителя суда, такое ограничение уже действует с 23 февраля этого года.