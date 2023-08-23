23 августа 2023 г. 14:52

Суд запретил подозреваемому в насилии над детьми Бартошявичюсу пользоваться имеющимися в банке деньгами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kristijonas Bartoševičius
Kristijonas Bartoševičius
ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

Паневежский окружной суд 23 августа на три месяца продлил срок действия запрета на использование имеющихся в банке средств - такое ограничение действует в отношении подозреваемого в насилии над детьми экс-депутата Кристиёнаса Бартошявичюса.

"Суд на три месяца продлил срок действия ограничения на использование средств, хранящихся в банке, введенного в отношении Бартошявичюса. Основание для такого решения - в деле уже получен один иск, поскольку пострадавших больше, исков может быть больше. Итак это ограничение введено для того, чтобы обеспечить возможное удовлетворение гражданских исков", – сказала представитель суда Йолита Гудялене.

Постановление суда может быть обжаловано в Апелляционном суде. По словам представителя суда, такое ограничение уже действует с 23 февраля этого года.

Напомним, что расследование в отношении Бартошявичюса было завершено в конце июля. Дело о возможном сексуальном насилии над детьми уже передано в суд. Бартошявичюса подозревают в сексуальном насилии над детьми (2 эпизода), развращении лица младше 16 лет (4 эпизода) и нанесении легкого ущерба здоровью малолетнего лица (4 эпизода).

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