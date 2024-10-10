Суд запретил Эйникису в течение трех месяцев приближаться к жене ближе чем на 100 м

Такое наказание Эйникис получил за то, что избил жену. Напомним, что бывший баскетболист не раз попадал в изолятор временного содержания за насилие в семье.

Супруга Эйникиса вызвала полицию 8 октября.

Эйникис был пьян - 3,69 промилле. Подозреваемый в насилии бывший спортсмен был арестован.

10 октября суд запретил ему в течение 3 месяцев приближаться к жене ближе чем на 100 м (до 9 января).

„Его обязали не общаться с женой ни в какой форме, не приближаться к ней и не искать контакта, не приходить к ней домой“, – сказала Delfi представитель Генюрокуратуры Габриэле Петкувене.

30 сентября Эйникис отметил свой 55-й день рождения.