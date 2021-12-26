За этот проступок суд приговорил женщину к 7 месяцам ограничения свободы и обязал ее отработать 100 часов неоплачиваемой работы.

По словам представителя суда Ирмы Гритенене, суд, рассматривавший уголовное дело, установил, что пятидесятилетняя жительница Купишкис, которая была проинформирована медицинским учреждением о заражении коронавирусом и необходимых мерах безопасности, которых она должна придерживаться, покинула свое место жительства и самоизоляции, таким образом создавая опасность для окружающих заразиться опасным инфекционным заболеванием.

Женщина оправдывалась, что не чувствовала никаких признаков болезни, частично признала вину. Однако ее вина была подтверждена показаниями свидетелей, анализом использования телефона и базовых станций, к которым был подключен телефон, и другими доказательствами.

Вынося приговор, суд постановил, что цели приговора будут достигнуты, если женщина будет приговорена к ограничению свободы - она не работает и налагать на нее штраф нецелесообразно.

Суд признал жительницу Купишкис виновной в совершении уголовного преступления и приговорил ее к 7 месяцам ограничения свободы, обязав работать или находиться на учете в Службе занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литовской Республики в период ограничения свободы.

Женщина обязана отработать 100 часов неоплачиваемой работы в сферах здравоохранения, социальных службах или неправительственных организациях, которые заботятся о престарелых, инвалидах или других нуждающихся людях в течение 5 месяцев с момента вступления приговора в силу.

Приговор может быть обжалован в Паневежский окружной суд в течение 20 дней со дня опубликования.