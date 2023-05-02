Судья Дайна Лисайте 2 мая сообщила СМИ, что в ходе реконструкции Качюнишкского поместья было уничтожено культурное наследие. "Ответчик Андрюс Шумскас без согласия Каунасского отделения Департамента культурного наследия (ККН) осенью 2018 года с помощью третьих лиц демонтировал и уничтожил фрагменты поместья, зафиксированные в реестре культурных ценностей: амбар и хлев. Владелец поместья мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис нарушил требования 14 ст. закона о защите культурных ценностей, (…) не защитил охраняемые постройки от губительного воздействия окружающей среды, не сообщил ответственному ведомству об угрозе", - сказано в постановлении.

Лисайте сказала, что ответчики на месте снесенных культурных ценностей построили новое здание, не имея проекта и разрешения на строительство.

В силу этих обстоятельств суд не признал построенное здание, отстроенным амбаром, который находился под охраной закона. "После уничтожения амбара и хлева были утеряны источники научных данных и средства образования. Государство лишилось возможности исследовать эти объекты с научной точки зрения", – указала судья.

ДКН подал в суд на Матийошайтиса за уничтожение двух построек поместья. Нанесенный ущерб был оценен в 34 000 евро. ДКН просил взыскать эту сумму с мэра, компании его сына Kauno saulėtekis и работника этой компании Андрюса Шумскаса.

В этом историческом поместье в свое время был женский монастырь. Матийошайтис купил поместье, когда стал мэром Каунаса. Он купил его на аукционе в апреле 2016 года за 96 322 евро. Когда Матийошайтис стал ремонтировать здания в поместье, его обвинили в уничтожении культурных ценностей.

Весной 2019 г. Качюнишкское поместье посетили представители ДКН и зафиксировали работы, которые проводились без согласования проектов и без разрешений, зафиксировали исчезновение двух объектов – амбара и хлева.

В сносе построек обвинили работника компании Kauno saulėtekis Шумскаса. Он утверждал, что постройки увезли на реставрацию.

1 апреля 2019 г. был составлен протокол, Шумскасу назначили штраф в размере 300 евро.Он заплатил штраф.

20 ноября 2021 года был составлен акт о нанесении ущерба государству, ущерб был оценен в 34 000 евро.

Интересный факт, было решено, что ущерб должен возместить не владелец поместья, а руководитель строительством Шумскас. Шумскас не возместил ущерб, поэтому ДКН обратился в суд.

После публикаций в интернете были выявлены связи мэра Каунаса с бывшими каунасскими политиками, которые отвечают за сферу охраны культурного наследия – министром культуры Симонасом Кайрисом и вице-министром Римантасом Микайтисом.

Юристы ДКН подготовили обращение в суд и решили привлечь к ответственности не только Шумскаса и компанию, в которой он работает - Kauno saulėtekis, но и владельца поместья Матийошайтиса.

Адвокаты ответчиков утверждали, что иск необоснованный, государству никакой ущерб не нанесен, амбар отстроен, на строительство другого здания получено разрешение. Адвокаты просили отклонить иск.

Представители ДКН указали, что постройка на месте амбара была построена без разрешений и проектов, что это было самовольное строительство, которое позже узаконили.

"Этот ущерб не я нанес. Конечно – иск руководителю работами (работнику компании Матийошайтисов Kauno saulėtekis Шумскасу), для него это слишком большая сумма. Неадекватная сумма за снесенные развалившиеся постройки. Если бы пришлось платить, я бы заплатил. Я виноват, что человек попал в такую ситуацию. Однозначно. Виноват, что доверился чиновникам, их слову", – сказал в конце 2020 г. в интервью 15min Матийошайтис.