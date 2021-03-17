Суд: ВС Литвы незаконно расторгли договор с Helisota

Столичный суд 16 марта признал незаконным одностороннее решение ВС Литвы, принятое в феврале прошлого года.

Армия расторгла договор после того, как в 2019 году Helisota отказалась проводить гарантийный ремонт вертолетов. Компания утверждает, что поломки были обусловлены неправильной смазкой деталей, между тем, представители ВС утверждали, что на поломку повлияли некачественные запасные части и ненадлежащим качеством работы во время ремонта.

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"Более вероятно, что неисправности втулок рулевого винта были связаны не с ненадлежащими работами капитального ремонта этих вертолетов, проведенного Helisota, и использованием во время него деталей ненадлежащего качества, а последствием ненадлежащего технического надзора, проводимого литовской армией", – говорится в постановлении суда.

Суд утверждает, что этот вывод подтверждает и судебная экспертиза, кроме того, армия по существу не представила никаких доказательств того, что во время ремонта Helisota использовала неподходящие и некачественные детали, или не соблюдала технические требования работ.

Решение Вильнюсского окружного суда в течение 30 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде Литвы.