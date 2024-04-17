Суд во второй раз отклонил жалобу депортируемого из Литвы бывшего лидера "Единства"

В Региональном административном суде сообщили в среду, что заявитель, гражданин России В. Иванов обратился в суд с жалобой, в которой содержались требование об отмене решения об аннулировании его постоянного вида на жительство в Литве и просьба о приостановке исполнения обжалуемого решения.

Ознакомившись с жалобой и всеми материалами дела, не имея оснований ставить под сомнение обстоятельства, установленные в постановлении Высшего административного суда Литвы от 27 марта о начале срока обращения в суд, принимая во внимание тот факт, что заявитель обратился с жалобой в Региональный административный суд во второй раз на то же решение Департамента миграции 9 апреля, суд пришел к выводу, что заявитель пропустил срок обращения в суд и не указал новых важных причин, которые могли бы воспрепятствовать осуществлению права на защиту в установленные законом сроки и являлись бы основанием для продления этого срока.