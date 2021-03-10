Суд в Литве рассмотрит дело о шпионаже в пользу России: один из обвиняемых баллотировался с Союзом русских

Как сообщила передавшая в январе этого года дело в суд Генеральная прокуратура, несмотря на то, что обвиняемые незнакомы друг с другом и их деятельность отличается, данные досудебного расследования позволяют подозревать, что в преступную деятельность против Литовского государства их втянул один и тот же человек - сотрудник Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Россиийской Федерации (РФ) по Калининградской области, который назвался вымышленным именем и прекрасно говорил по-литовски.

Обвинения в этом деле предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Миндаугасу Туникайтису.

Проживающий на границе с Калининградской областью РФ, в Пагегяй, М. Туникайтис в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления.

А. Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом русских Литвы в горсовет Клайпеды.

Во время расследования, которое проводили окружные прокуроры Клайпеды, Криминальная полиция Клайпеды и ДГБ, установлено, что один житель Клайпедского края попал в поле зрения сотрудника российской разведки еще в 2014 году.

Знакомство началось словно бы со случайного контакта при пересечении пункта погранконтроля на литовско-российской ганице и словно бы с незначительных просьб мужчины, представившегося Петром - таких, как просьба купить в Литве настенный телефон или бутылку вина. Со временем, как отмечает правоохрана, это превратилось в выполнение поручений, направленных против Литвы.

Выполняя задачи зарубежной разведки, обвиняемый должен быть фотографировать конкретные объекты, собирать информацию об указанных лицах, участвовать в определенных мероприятиях, приобретать и передавать определенные издания, публиковать определенную информацию и выполнять другие поручения.

За переданные документы обвиняемый получил вознаграждение деньгами, что обставлялось как "помощь здоровью" или "компенсация" за визовый сбор.

В ходе расследования обвиняемый признался, что выполнял поручения, хотя какое-то время спустя и стал понимать, что они могут быть незаконными и что человек, который общается с ним, не является тем, за кого себя выдает. По его словам, мысли обратиться в правоохрану у него возникали, но из опасений шантажа он так и не осмелился это сделать.

Другой обвиняемый познакомился с тем же представителем российской разведки в 2016 году в одной из социальных сетей.

Как сообщает правоохрана, обвиняемый тогда действовал как глава одной общественной организации, так что его не удивила полученное им частное сообщение, в котором был проявлен интерес к деятельности организации. Переписка такими сообщениями продолжалась несколько месяцев, позже обвиняемый встретился с "Петром" в Советске.

Данные досудебного расследования позволяют обоснованно полагать, что обвиняемый договорился с "Петром", что последний полностью или частично будет финансировать мероприятия, которые организует обвиняемый.

Обвиняемый также обязался фотографировать и снимать на видео эти мероприятия, их участников или тех, кто просто за ними наблюдает, и передавать этот видеоматериал "Петру", также он обязался собирать связанную с этими мероприятиями информацию, готовить и публиковать тексты в указанных ему средствах массовой информации (СМИ) Литвы, а также согласился передавать интересующую "Петра" информацию заранее договоренным конфиденциальным способом.

Данные расследования показывают, что проведено не менее десяти мероприятий, которые профинансировал "Петр".

Общение с "Петром" обвиняемый продолжал и после предупреждения сотрудников ДГБ о том, что этот человек является сотрудником ФСБ РФ, выполняющим задание по сбору интересующей разведку России информации в Литве и по оказанию влияния на происходящие в Литве общественные и политические процессы.

Согласно данным расследования, обвиняемый также активно действовал, предоставляя контактную информацию и знакомя "Петра" с другими лицами, которые могла бы потенциально сотрудничать, тайно выполняя другие задания по сбору информации и передаче полученных данных.

Оба лица задержаны в начале марте прошлого года. Сейчас в их отношении избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В этом досудебном расследовании весной прошлого года была задержана и член Клайпедского горсовета Элла Андреева. Ее адвокат Наталья Фоченкова позже сказала BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

За шпионаж грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.