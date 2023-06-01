Суд: требование к руководителям образовательных учреждений о владении польским или русским языком – законно

Как сообщается в пресс-релизе суда, спор возник из-за требования обязать мэра Вильнюсского районного самоуправления внести изменения в должностные инструкции для директоров гимназий, школ и дошкольных учреждений Вильнюсского района, отменяющие установленное в постановлениях мэра Вильнюсского районного самоуправления в 2020 г. специальное требование к руководителям учебных заведений хорошо знать язык обучения национальных меньшинств (польский, русский).

Так как суд первой инстанции отклонил жалобу заявителя, дело дошло до ВАСЛ.

Рассмотрев дело, ВАСЛ отметил, что мэр Вильнюсского районного самоуправления не вправе устанавливать квалификационные требования к руководителям образовательных учреждений ниже тех, что указаны в перечне квалификационных требований к руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений, однако учредители учреждений вправе выбирать квалификационные требования.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с правовыми нормами и судебной практикой мэр Вильнюсского районного самоуправления как лицо, нанимающее руководителей учебных заведений, имел право указать в должностных инструкциях не только предусмотренные перечнем квалификационные требования о владении одним из иностранных языков (английским, французским или немецким), но и требование о владении языком того национального меньшинства, на котором обучаются дети в соответствующем учебном заведении.

ВАСЛ постановил, что мэр Вильнюсского районного самоуправления надлежащим образом реализовал требования, изложенные в Законе об образовании и в перечне, поэтому отклонил апелляционную жалобу представителя правительства в Вильнюсском и Алитусском округах и оставил решение Вильнюсского окружного административного суда без изменений.