2024.09.30 16:28

Суд: штраф Швенчёнене в 700 евро за портрет Ленина назначен обоснованно

 
ru.DELFI.lt
Erika Švenčionienė
Erika Švenčionienė
ФОТО: Modestas Patašius | Elta

Каунасский окружной суд в понедельник объявил, что Эрика Швенчёнене, симпатизирующая кремлевскому режиму, была обоснованно оштрафована на 700 евро за размещение в социальной сети Facebook изображения лидера большевиков Владимира Ленина с припиской.

Данное решение суда вступило в силу немедленно, является окончательным и обжалованию не подлежит.

„Следует отметить, что пропаганда идеологии тоталитарного режима, установленного В. Лениным, запрещена законом Литовской Республики, запрещающим пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий“, - заявил Каунасский окружной суд.

Он не удовлетворил жалобу адвоката Э. Швенчёнене.

Суд постановил, что действия Э. Швенчёнене по размещению и демонстрации на своей странице в социальной сети изображения В. Ленина с припиской не могут быть оценены иначе, как демонстрация коммунистической символики, символа тоталитарного режима, связанного с человеком, установившим этот тоталитарный режим, члена коммунистической партии СССР – лидера.

Жалоба Э. Швенчёнене первоначально была отклонена Каунасским участковым судом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии