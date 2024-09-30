Суд: штраф Швенчёнене в 700 евро за портрет Ленина назначен обоснованно

Данное решение суда вступило в силу немедленно, является окончательным и обжалованию не подлежит.
„Следует отметить, что пропаганда идеологии тоталитарного режима, установленного В. Лениным, запрещена законом Литовской Республики, запрещающим пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий“, - заявил Каунасский окружной суд.
Он не удовлетворил жалобу адвоката Э. Швенчёнене.
Суд постановил, что действия Э. Швенчёнене по размещению и демонстрации на своей странице в социальной сети изображения В. Ленина с припиской не могут быть оценены иначе, как демонстрация коммунистической символики, символа тоталитарного режима, связанного с человеком, установившим этот тоталитарный режим, члена коммунистической партии СССР – лидера.
Жалоба Э. Швенчёнене первоначально была отклонена Каунасским участковым судом.