Суд решил, оставить ли под стражей подозреваемого в торговле влиянием Даргиса

Даргис вместе с сообщниками: бывшим сотрудником „Арас“ Овидиюсом Юронасом и дважды в прошлом судимым адвокатом Артурасом Юшинскисом, был задержан Службой спецрасследований в ходе расследования дела о возможной торговле влиянием.

По сведениям Delfi, расследование было начато после того как в ССР обратился каунасский предприниматель Тадас Каспутис. Он сообщил, что несколько человек требуют от него 200 000 евро в обмен на решение проблем с правоохраной.

ССР начала расследование, были подготовлены помеченные деньги, их, по сведениям Delfi, Каспутис передал вымогавшим деньги подозреваемым.

Согласно материалам дела, Даргис требовал 200 000 евро не напрямую, а через Юронаса.