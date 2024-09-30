Суд решил, оставить ли под стражей подозреваемого в торговле влиянием Даргиса

Даргис вместе с сообщниками: бывшим сотрудником „Арас“ Овидиюсом Юронасом и дважды в прошлом судимым адвокатом Артурасом Юшинскисом, был задержан Службой спецрасследований в ходе расследования дела о возможной торговле влиянием.
По сведениям Delfi, расследование было начато после того как в ССР обратился каунасский предприниматель Тадас Каспутис. Он сообщил, что несколько человек требуют от него 200 000 евро в обмен на решение проблем с правоохраной.
ССР начала расследование, были подготовлены помеченные деньги, их, по сведениям Delfi, Каспутис передал вымогавшим деньги подозреваемым.
Согласно материалам дела, Даргис требовал 200 000 евро не напрямую, а через Юронаса.
„Каспутису показали фальшивый документ со схемой Службы расследования финансовых преступлений, по этой схеме, Каспутиса якобы могли привлечь к ответственности. Однако предприниматель понял, что он не совершал ничего, за что его могут привлечь к ответственности, а связавшись с СРФП узнал, что никакого расследования нет. После этого он обратился в ССР“, – рассказал Delfi источник, который видел материалы дела.
По сведениям Delfi, похоже, троица никому не собиралась передавать эти деньги, а планировала разделить их между собой, поэтому их подозревают даже не в торговле влиянием, а в мошенничестве и вымогательстве.
Во время обыска у Даргиса была обнаружена неуказанная сумма денег. Ручене уверяет, что это личные сбережения ее клиента и отрицает, что деньги были помеченными.
Адвокат уверяет, что ее клиент невиновен, а вся эта история - месть за публикации (правда, за какие - адвокат не указала).
„Мой подзащитный 200 000 евро не требовал“, – сказала Ручене.
Даргиса и одного его сообщника суд разрешил взять под арест на месяц, а второго сообщника - на три месяца. Адвокаты всех подозреваемых обжаловали арест.