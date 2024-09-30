2024.09.30 13:33

Суд решил, оставить ли под стражей подозреваемого в торговле влиянием Даргиса

 
Нериюс Повилайтис
ru.DELFI.lt
Dailius Dargis
Dailius Dargis
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Каунасский окружной суд рассмотрел заявление адвоката обвиняемого в торговле влиянием автора книг на криминальную тему Дайлюса Драгиса Аушры Ручене. Адвокат обжаловала назначенную Даргису меру пресечения. Суд вынесет свое решение 1 октября. По сведениям Delfi, Даргиса подозревают в том, что он, действуя заодно с сообщниками, требовал у предпринимателя Тадаса Каспутиса взятку в размере 200 000 евро в обмен на то, что правоохрана не начнет расследование. Согласно материалам дела, расследование никто не планировал начинать, эта информация была выдумана, чтобы выманить деньги.

Даргис вместе с сообщниками: бывшим сотрудником „Арас“ Овидиюсом Юронасом и дважды в прошлом судимым адвокатом Артурасом Юшинскисом, был задержан Службой спецрасследований в ходе расследования дела о возможной торговле влиянием.

По сведениям Delfi, расследование было начато после того как в ССР обратился каунасский предприниматель Тадас Каспутис. Он сообщил, что несколько человек требуют от него 200 000 евро в обмен на решение проблем с правоохраной.

ССР начала расследование, были подготовлены помеченные деньги, их, по сведениям Delfi, Каспутис передал вымогавшим деньги подозреваемым.

Согласно материалам дела, Даргис требовал 200 000 евро не напрямую, а через Юронаса.

Dailius Dargis ir Arturas Jušinskis

„Каспутису показали фальшивый документ со схемой Службы расследования финансовых преступлений, по этой схеме, Каспутиса якобы могли привлечь к ответственности. Однако предприниматель понял, что он не совершал ничего, за что его могут привлечь к ответственности, а связавшись с СРФП узнал, что никакого расследования нет. После этого он обратился в ССР“, – рассказал Delfi источник, который видел материалы дела.

По сведениям Delfi, похоже, троица никому не собиралась передавать эти деньги, а планировала разделить их между собой, поэтому их подозревают даже не в торговле влиянием, а в мошенничестве и вымогательстве.

Во время обыска у Даргиса была обнаружена неуказанная сумма денег. Ручене уверяет, что это личные сбережения ее клиента и отрицает, что деньги были помеченными.

Адвокат уверяет, что ее клиент невиновен, а вся эта история - месть за публикации (правда, за какие - адвокат не указала).

„Мой подзащитный 200 000 евро не требовал“, – сказала Ручене.

Даргиса и одного его сообщника суд разрешил взять под арест на месяц, а второго сообщника - на три месяца. Адвокаты всех подозреваемых обжаловали арест.

Aušra Ručienė

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