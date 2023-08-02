Суд разрешил заключить обвиняемого в растлении несовершеннолетних под стражу на три месяца

В среду стало известно, что судимый за растление несовершеннолетних А. Ульвидас, задержанный в Дании 26 июня, доставлен в Литву. Его доставили в Каунасский окружной суд, где рассматривался вопрос об избираемой в отношении лица мере пресечения. Суд принял решение в отношении лица избрать самую суровую меру пресечения.
"В отношении А. Ульвидаса избрана самая суровая мера пресечения – арест сроком на 3 месяца", – подтвердила агентству ELTA пресс-секретарь Каунасского окружного суда Таутвиле Меркявичюте.
По поводу ареста А. Ульвидса в суд обратилась прокуратура.
В настоящее время в Каунасском окружном суде рассматриваются два уголовных дела, по которым А. Ульвидас проходит в качестве обвиняемого в растлении лица, не достигшего 16-летнего возраста. По одному из дел потерпевшими признаны 25 человек.
По другому аналогичному делу в апреле суд оправдал А. Ульвидаса, заявив, что потерпевшие солгали, когда их спросили о возрасте, поэтому мужчина не мог знать, что они моложе 16 лет. Данное решение суда обжаловано в вышестоящей инстанции.
В марте этого года правоохранительные органы передали в Каунасский окружной суд очередное уголовное дело, по которому А. Ульвидас проходит в качестве обвиняемого в растлении несовершеннолетних. Потерпевшими по делу признаны 11 человек.
А. Ульвидас бежал из Литвы, но в июне был задержан в Дании. Мужчина и ранее был судим за растление несовершеннолетних.