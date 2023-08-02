Суд разрешил заключить обвиняемого в растлении несовершеннолетних под стражу на три месяца

В среду стало известно, что судимый за растление несовершеннолетних А. Ульвидас, задержанный в Дании 26 июня, доставлен в Литву. Его доставили в Каунасский окружной суд, где рассматривался вопрос об избираемой в отношении лица мере пресечения. Суд принял решение в отношении лица избрать самую суровую меру пресечения.

"В отношении А. Ульвидаса избрана самая суровая мера пресечения – арест сроком на 3 месяца", – подтвердила агентству ELTA пресс-секретарь Каунасского окружного суда Таутвиле Меркявичюте.

По поводу ареста А. Ульвидса в суд обратилась прокуратура.

В настоящее время в Каунасском окружном суде рассматриваются два уголовных дела, по которым А. Ульвидас проходит в качестве обвиняемого в растлении лица, не достигшего 16-летнего возраста. По одному из дел потерпевшими признаны 25 человек.