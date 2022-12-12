Суд разрешил Строительной инспекции снести Дом Москвы в Вильнюсе

"После того, как суд предоставил Строительной инспекции право на снос незаконно построенного здания, в ближайшее время будет составлена ​​смета на снос и проведены процедуры госзакупок для выбора подрядчика, который будет выполнять работы по сносу. Планируется, что снос Дома Москвы завершится к концу 2023 года", - говорится в сообщении инспекции, распространенном в понедельник.

По данным Строительной инспекции, законами не предусмотрена возможность экспроприации незаконно построенных строений, поэтому при отсутствии возможности их легализации единственным возможным законным способом является их снос.

Еще в декабре 2016 года Участковый суд города Вильнюса признал недействительным документ о разрешении на строительство, выданный Вильнюсским самоуправлением в 2008 году, и обязал застройщик перестроить здание в соответствии с ним.

Поскольку строитель не перестроил здание, общественное учреждение обязали его снести, а если оно этого не сделает, то суд разрешал Строительной инспекции проводить работы по сносу. В феврале 2020 года реализация решения была продлена на два года, окончательные сроки его реализации наступили в октябре этого года.

Инспекция утверждает, что выполнила все обязанности, предусмотренные законом, и только после этого обратилась к судебному приставу-исполнителю, который после возбуждения исполнительного производства обратился в установленном законом порядке в суд о применении предусмотренных законом последствий решения суда в отношении к ответчику: применение штрафа за неисполнение решения суда и возможность организации работ по сносу Строительной инспекцией.

Идея Дома Москвы в Вильнюсе развивалась с 2004 года, после визита тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова в Вильнюс, во время празднования 750-летия коронации короля Миндаугаса. Тогда было принято и решение о реализации аналогичного проекта вильнюсского дома в Москве.

Было объявлено, что Дом Москвы станет центром культурного и делового сотрудничества, целью которого является создание и дальнейшее развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом.

В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство здания на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичюс, началось строительство.

Однако в 2016 году Окружной суд города Вильнюса частично удовлетворил иск Строительной инспекции и признал выданное самоуправлением разрешение незаконным, так как оно нарушает требования по высоте и плотности застройки, установленные самим самоуправлением в подробном план этой территории.

В Оценке угроз национальной безопасности 2017 года Департамент государственной безопасности отметил, что перспективы проекта Дома Москвы в Вильнюсе "имеют относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, внутренней политики и публичной дипломатии".