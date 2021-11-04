Сообщается, что расследование было завершено и дело передано в Вильнюсский участковый суд. Заседание назначено на 22 декабря.

"Дата заседания назначена, это 22 декабря", – сказала Delfi представитель суда.

Слушание дела будет проходить в удаленном формате через платформу Zoom.

Дело Милдажите считается простым, поэтому решение может быть вынесено в этом году.

Согласно УК ЛР, за вождение в состоянии средней степени алкогольного опьянения (больше 1,51 промилле) полагается наказание в виде штрафа или ареста, или лишения свободы на срок до 1 года. Кроме того, Милдажите будет лишена права на вождение.

Напомним, что нетрезвой за рулем Эдита Милдажите попалась 19 сентября 2021 года. В ее организме было 2,36 промилле. Ночь журналистка провела в КПЗ. Ее отпустили домой через сутки.

"Я понимаю и признаю, что я сама нанесла большой удар по всей своей жизни. Я очень прошу простить меня", – писала Милдажите в письме своему работодателю lrt.lt.

Милдажите работает в СМИ с 1987 г. В течение длительного времени она вела передачу "Ярмарка бед", в последнее время она была лицом передачи "Вечер с Эдитой". Милдажите также известна участием и организацией различных благотворительных проектов.