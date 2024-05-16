Суд рассмотрел дело о лишении литовского гражданства Каминскаса, мужа бывшей подруги Шойгу

Суд рассмотрел жалобу на принятый в 2022 году указ министра внутренних дел Агне Билотайте, согласно которому Каминскас был лишен гражданства Литовской Республики после приобретения гражданства другого государства.

Как сообщили в суде, заявитель считает эту часть указа незаконной и необоснованной, принятой с нарушением процессуальных требований.

Ответчик – Министерство внутренних дел и третья заинтересованная сторона – Департамент миграции – в своих ответах заявляют, что жалоба заявителя является необоснованной.