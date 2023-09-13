Суд просят обязать игорную компанию вернуть проигрыш

Истец утверждает, что его по личной просьбе включили в список лиц, которым запрещен доступ в игорные заведения. Согласно имеющимся в иске данным, этот человек пошел на такой шаг, поскольку стал зависим от игры, и зависимость доставляла ему немало проблем.

В иске сказано, что несмотря на запрет, его все равно впускали в игорные заведения, а после того как он обратился в компанию и указал на это, на его заявление не последовало никакой реакции - он по-прежнему беспрепятственно мог играть и делать ставки.