aA
Вильнюсский участковый суд 22 апреля признал живым бывшего спортивного комментатора Антанаса Паулайтиса.
Antanas Paulaitis (archyvinės A. Paulaičio nuotraukos iš jo šeimos albumo)
Antanas Paulaitis (archyvinės A. Paulaičio nuotraukos iš jo šeimos albumo)
© Asmeninins albumas

Мужчина больше 25 лет назад пропал без вести, а в 2001 году решением суда его признали мертвым.

В начале декабря 2020 года Паулайтис обратился в посольство Литвы в Москве и попросил помочь ему вернуться в Литву.

Суд указал, что Паулайтиса по фотографиям опознали брат и сын.

Посол Литвы в РФ Эйтвидас Баярунас сказал, что решение суда - первый шаг в деле возвращения Паулайтиса на родину.

"Суд воскресил "покойного". Когда эти данные появятся в базе данных, наши консулы смогут выдать ему удостоверение личности", – сказал посол.

По его словам, Паулайтис до сих пор жил во Владимире, в 200 км от Москвы. С прошлой недели он проживает в помещении, принадлежащем посольству Литвы. Его туда привезли люди, которые до сих пор присматривали за ним.

"Мы приняли его. Он сейчас живет в помещении, которым мы не пользуемся, оно приспособлено для жизни. Мы с коллегами покупаем ему еду, заботимся о нем", – сказал Баярунас.

Он заметил, что посольство ведет переговоры с близкими Паулайтиса, решает вопрос его безопасного перемещения на родину.

Паулайтис родился в 1945 году. Перед таинственным исчезновением он работал спортивным комментатором.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Эксперт критикует решение правительства Литвы: это то же самое, что разрешить целовать крест (1)

Бывший член совета экспертов при правительстве Литвы...

Минздрав Литвы: для посещения пациентов больниц надо получить разрешение врача (2)

Желающие навестить своих больных родственников,...

Vladimiras Milovas Vladimiras Putinas Aliaksandras Lukašenka

Владимир Милов: Мы, русские люди, хотим все и сразу. Надо уметь выгрызать свою свободу, долго, по кусочкам (34)

О протестах в России, тактике российской оппозиции и...

Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 14 человек (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев...

Суд признал живым объявившегося спустя 25 лет литовского спортивного комментатора (2)

Вильнюсский участковый суд 22 апреля признал живым...