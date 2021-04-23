Мужчина больше 25 лет назад пропал без вести, а в 2001 году решением суда его признали мертвым.

В начале декабря 2020 года Паулайтис обратился в посольство Литвы в Москве и попросил помочь ему вернуться в Литву.

Суд указал, что Паулайтиса по фотографиям опознали брат и сын.

Посол Литвы в РФ Эйтвидас Баярунас сказал, что решение суда - первый шаг в деле возвращения Паулайтиса на родину.

"Суд воскресил "покойного". Когда эти данные появятся в базе данных, наши консулы смогут выдать ему удостоверение личности", – сказал посол.

По его словам, Паулайтис до сих пор жил во Владимире, в 200 км от Москвы. С прошлой недели он проживает в помещении, принадлежащем посольству Литвы. Его туда привезли люди, которые до сих пор присматривали за ним.

"Мы приняли его. Он сейчас живет в помещении, которым мы не пользуемся, оно приспособлено для жизни. Мы с коллегами покупаем ему еду, заботимся о нем", – сказал Баярунас.

Он заметил, что посольство ведет переговоры с близкими Паулайтиса, решает вопрос его безопасного перемещения на родину.

Паулайтис родился в 1945 году. Перед таинственным исчезновением он работал спортивным комментатором.