Мужчина больше 25 лет назад пропал без вести, а в 2001 году решением суда его признали мертвым.
В начале декабря 2020 года Паулайтис обратился в посольство Литвы в Москве и попросил помочь ему вернуться в Литву.
Суд указал, что Паулайтиса по фотографиям опознали брат и сын.
Посол Литвы в РФ Эйтвидас Баярунас сказал, что решение суда - первый шаг в деле возвращения Паулайтиса на родину.
"Суд воскресил "покойного". Когда эти данные появятся в базе данных, наши консулы смогут выдать ему удостоверение личности", – сказал посол.
По его словам, Паулайтис до сих пор жил во Владимире, в 200 км от Москвы. С прошлой недели он проживает в помещении, принадлежащем посольству Литвы. Его туда привезли люди, которые до сих пор присматривали за ним.
"Мы приняли его. Он сейчас живет в помещении, которым мы не пользуемся, оно приспособлено для жизни. Мы с коллегами покупаем ему еду, заботимся о нем", – сказал Баярунас.
Он заметил, что посольство ведет переговоры с близкими Паулайтиса, решает вопрос его безопасного перемещения на родину.
Паулайтис родился в 1945 году. Перед таинственным исчезновением он работал спортивным комментатором.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт критикует решение правительства Литвы: это то же самое, что разрешить целовать крест (1)
Бывший член совета экспертов при правительстве Литвы...
Минздрав Литвы: для посещения пациентов больниц надо получить разрешение врача (2)
Желающие навестить своих больных родственников,...
Владимир Милов: Мы, русские люди, хотим все и сразу. Надо уметь выгрызать свою свободу, долго, по кусочкам (34)
О протестах в России, тактике российской оппозиции и...
Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 14 человек (5)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев...
Суд признал живым объявившегося спустя 25 лет литовского спортивного комментатора (2)
Вильнюсский участковый суд 22 апреля признал живым...