aA
Суд признал бывшую директора вильнюсского спортклуба Impuls виновной в смерти малолетнего клиента.
Teismas
Teismas
© Shutterstock

В четверг Генпрокуратура Литвы сообщила, что Вильнюсский участковый суд признал Н.Б. виновной в лишении жизни по неосторожности путем нарушения установленных правил безопасности и невыполнении служебных обязанностей. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой на три года.

Кроме того, Н.Б. должна заплатить в фонд пострадавших от преступлений больше 900 евро.

Статьи по теме:
Бывшему директору Impuls предъявлены обвинения в деле о смерти 7-летнего ребенка в бассейне
В истории утонувшего в бассейне мальчика – новые детали

Расследование было начато в сентябре 2017 года, после того как в Вильнюсе в клубе Impuls на ул. Карейвю после первой тренировки по плаванию утонул 7-летний мальчик.

Расследование организовала Вильнюсская окружная прокуратура, а провели криминалисты Вильнюсской полиции. Суд указал, что директор спортклуба не соблюдала требования внутренних правовых актов. Согласно этим требованиям, родители могли присутствовать на тренировках в бассейне и наблюдать за тренировками, а после тренировок могли помочь детям принять душ и переодеться.

"После того как родителям запретили присутствовать на тренировках, директор не назначила ответственное за присмотр за детьми перед тренировкой и после лицо. Составляя график работы своих подчиненных, в день, когда произошла трагедия, Н.Б. назначила одного инструктора дежурной, при этом не учла, что он не сможет одновременно наблюдать за посетителями бассейна и вести тренировку у детей", – указала прокуратура.

Суд констатировал, что в результате таких действий экс-директора клуба, ребенок остался без присмотра.

Это постановление суда первой инстанции может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В бассейне в Вильнюсе утонул ребенок

Во вторник вечером, примерно в 18.30 час., в полицию...

TOP новостей

„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas „Circle K“ trims valandoms sumažino kainas

Из-за скидок на горючее на АЗС стояли очереди – водителей просили объезжать некоторые улицы

Сеть АЗС канадского капитала Circle K , реагируя на кризис...

Вираж в Сейме Литвы: за марихуану может грозить и административная, и уголовная ответственность

В четверг Сейм Литвы продвинулся в процессе в...

Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали...

Ukraina

Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме

Ракетные обстрелы по украинской энергетической...

Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...