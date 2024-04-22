Суд принял окончательное решение по делу жительницы Паневежиса, лишенной вида на жительства в Литве

Ватутину многие паневежцы знают как бывшую главу Русского культурного центра. У нее был постоянный вид на жительство в Литве.
Когда женщина заполняла вопросник в Департаменте миграции, йй надо было ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, что она думает о войне в Украине. На вопрос о Крыме она ответила "не знаю". Она утверждает, что на самом деле не знает, как во время войны обстоят дела с Крымским полуостровом. В графе о войне в Украине, по ее словам, она написала, что политикой не интересуется.
Коллегия судей, проанализировав материалы дела, пришла к выводам, что Департамент миграции не выяснил все фактические обстоятельства, которые имели большое значение при решении вопроса вида на жительство Ватутиной.
ГАСЛ отметил, что в судебной практике указано, что у ДМ есть право опираться на выводы об угрозе нацбезопасности, но при принятии окончательного решения он должен принять во внимание все материальные и юридические последствия, обосновать решение объективными данными, оценить каждую ситуацию индивидуально и тогда решить не будет ли ограничение в конкретном случае непропорциональным.
"Коллега апелляционного суда, оценив все обстоятельства этого дела, не согласилась с аргументами суда низшей инстанции (...)", – сказано в постановлении судей Ричардаса Пиличаускаса, Веславы Рускан и Арунаса Дирвонаса.
По оценке коллегии, из решения ДМ видно, что он не установил все значимые для решения этого вопроса обстоятельства, из дела непонятны экономические связи женщины с Литвой и Россией, неясно, из какой страны она получает пенсию или другие доходы, где находится ее основное имущество.
По данным суда, в деле непонятно, кто из родственников женщины живет в Литве, а кто - в России, насколько тесные отношения она с ними поддерживает.
"Выяснили и то, что ДМ в ходе принятия решения не собрал данные о том, как часто женщина пересекала границу, пребывала ли фактически в Литве. Департамент не оценил, кроме прочего, что решение о высылке женщины из Литвы не пропорционально в контексте индивидуальной ситуации женщины", – сказано в постановлении.
Постановление ГАСЛ окончательное и обжалованию не подлежит. Ватутина останется в Литве.