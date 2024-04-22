Суд принял окончательное решение по делу жительницы Паневежиса, лишенной вида на жительства в Литве

Ватутину многие паневежцы знают как бывшую главу Русского культурного центра. У нее был постоянный вид на жительство в Литве.

Когда женщина заполняла вопросник в Департаменте миграции, йй надо было ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, что она думает о войне в Украине. На вопрос о Крыме она ответила "не знаю". Она утверждает, что на самом деле не знает, как во время войны обстоят дела с Крымским полуостровом. В графе о войне в Украине, по ее словам, она написала, что политикой не интересуется.



Коллегия судей, проанализировав материалы дела, пришла к выводам, что Департамент миграции не выяснил все фактические обстоятельства, которые имели большое значение при решении вопроса вида на жительство Ватутиной.