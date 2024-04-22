22 апреля 2024 г. 17:18

Суд принял окончательное решение по делу жительницы Паневежиса, лишенной вида на жительства в Литве

 
ELTA
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Rusijos pilietybę turinti panevėžietė Valentina Vatutina aukštesnės instancijos teismui apskundė sprendimą nepratęsti leidimo jai gyventi Lietuvoje. P. Židonio nuotr.
Rusijos pilietybę turinti panevėžietė Valentina Vatutina aukštesnės instancijos teismui apskundė sprendimą nepratęsti leidimo jai gyventi Lietuvoje. P. Židonio nuotr.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) упразднил решение Департамента миграции о высылке 75-летней гражданки России Валентины Ватутиной в Россию.

Ватутину многие паневежцы знают как бывшую главу Русского культурного центра. У нее был постоянный вид на жительство в Литве.

Когда женщина заполняла вопросник в Департаменте миграции, йй надо было ответить на вопрос, кому принадлежит Крым, что она думает о войне в Украине. На вопрос о Крыме она ответила "не знаю". Она утверждает, что на самом деле не знает, как во время войны обстоят дела с Крымским полуостровом. В графе о войне в Украине, по ее словам, она написала, что политикой не интересуется.


Коллегия судей, проанализировав материалы дела, пришла к выводам, что Департамент миграции не выяснил все фактические обстоятельства, которые имели большое значение при решении вопроса вида на жительство Ватутиной.

ГАСЛ отметил, что в судебной практике указано, что у ДМ есть право опираться на выводы об угрозе нацбезопасности, но при принятии окончательного решения он должен принять во внимание все материальные и юридические последствия, обосновать решение объективными данными, оценить каждую ситуацию индивидуально и тогда решить не будет ли ограничение в конкретном случае непропорциональным.

"Коллега апелляционного суда, оценив все обстоятельства этого дела, не согласилась с аргументами суда низшей инстанции (...)", – сказано в постановлении судей Ричардаса Пиличаускаса, Веславы Рускан и Арунаса Дирвонаса.

По оценке коллегии, из решения ДМ видно, что он не установил все значимые для решения этого вопроса обстоятельства, из дела непонятны экономические связи женщины с Литвой и Россией, неясно, из какой страны она получает пенсию или другие доходы, где находится ее основное имущество.

По данным суда, в деле непонятно, кто из родственников женщины живет в Литве, а кто - в России, насколько тесные отношения она с ними поддерживает.

"Выяснили и то, что ДМ в ходе принятия решения не собрал данные о том, как часто женщина пересекала границу, пребывала ли фактически в Литве. Департамент не оценил, кроме прочего, что решение о высылке женщины из Литвы не пропорционально в контексте индивидуальной ситуации женщины", – сказано в постановлении.

Постановление ГАСЛ окончательное и обжалованию не подлежит. Ватутина останется в Литве.

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