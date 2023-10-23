Суд принял к рассмотрению жалобу фигуристки Дробязко

"Жалоба принята, далее ожидается ответ ответчиков", – сообщила пресс-секретарь Вильнюсского окружного административного суда Сигита Гамуленене.

Сообщается, что в своей жалобе заявитель указывает, что решение президента Литвы о лишении ее предоставленного в порядке исключения литовского гражданства является немотивированным, а также не отвечает требованиям адекватности, ясности и полноты изложения мотивов, предъявляемых к отдельным административным актам.

"(Заявитель) утверждает, что она не отвечает ни одному из условий лишения гражданства, установленных Законом о гражданстве (...) – она ​​не представляет угрозы национальной безопасности Литовской Республики, не выражает и не выражала публичную поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литовской Республики", – говорится в пресс-релизе суда.