Обоих подозреваемых - Ричардаса Пиникаса и Айвараса Милтяниса - суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Милтяниса признали виновным в изнасиловании, а Пиникаса – в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью их распространения.

Прокурор Диана Балтрунайте-Петкявичене просила приговорить врача Милтяниса к трем годам и 9 месяцам лишения свободы. Такое же наказание просили и для продюсера Пиникаса.

Ни один из обвиняемых свою вину не признал.

Несчастье произошло в Клайпеде в ноябре 2017 года. Девушка выпала с балкона гостиницы на 14 этаже.

Эксперты выяснили, что в организме девушки были наркотики - кокаин и наркотик изнасилования.

Дело было передано в суд в 2020 году, спустя почти три года после трагедии.

Слушания по делу проходили на закрытых заседаниях.