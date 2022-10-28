Обоих подозреваемых - Ричардаса Пиникаса и Айвараса Милтяниса - суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Милтяниса признали виновным в изнасиловании, а Пиникаса – в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью их распространения.
Прокурор Диана Балтрунайте-Петкявичене просила приговорить врача Милтяниса к трем годам и 9 месяцам лишения свободы. Такое же наказание просили и для продюсера Пиникаса.
Ни один из обвиняемых свою вину не признал.
Несчастье произошло в Клайпеде в ноябре 2017 года. Девушка выпала с балкона гостиницы на 14 этаже.
Эксперты выяснили, что в организме девушки были наркотики - кокаин и наркотик изнасилования.
Дело было передано в суд в 2020 году, спустя почти три года после трагедии.
Слушания по делу проходили на закрытых заседаниях.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава ЦБ Литвы: прогноз инфляции на следующий год может быть увеличен
В последнее время прогноз инфляции все время...
Эфир Delfi: Валдайский Путин, израильская Собчак, глава МВД и генерал, кандидаты в мэры
Гости студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...
Жесткая политика Литвы привела к трагедии: нелегальному мигранту пришлось ампутировать ногу
Кризис нелегальных мигрантов нередко приводит к...
Значительно растет аудитория ru.Delfi.lt в Литве
В этом году значительно растет аудитория версии на...
После публичной критики муниципалитет убрал мусорные контейнеры от памятника Коэну
Неделю назад столичный муниципалитет сообщил, что...