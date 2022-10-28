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Клайпедский участковый суд принял решение в деле выпавшей с балкона гостиницы манекенщицы Довиле Диджюнайтите. Приговор был объявлен 28 октября.
D.Didžiūnaitytės byloje – du kaltinamieji: R.Pinikas ir A.Miltenis
D.Didžiūnaitytės byloje – du kaltinamieji: R.Pinikas ir A.Miltenis
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Обоих подозреваемых - Ричардаса Пиникаса и Айвараса Милтяниса - суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы. Милтяниса признали виновным в изнасиловании, а Пиникаса – в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью их распространения.

Прокурор Диана Балтрунайте-Петкявичене просила приговорить врача Милтяниса к трем годам и 9 месяцам лишения свободы. Такое же наказание просили и для продюсера Пиникаса.

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Ни один из обвиняемых свою вину не признал.

Несчастье произошло в Клайпеде в ноябре 2017 года. Девушка выпала с балкона гостиницы на 14 этаже.

Эксперты выяснили, что в организме девушки были наркотики - кокаин и наркотик изнасилования.

Дело было передано в суд в 2020 году, спустя почти три года после трагедии.

Слушания по делу проходили на закрытых заседаниях.

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