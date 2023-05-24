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Каунасский участковый суд 23 мая завершил слушания по уголовному делу о развращении несовершеннолетних и предложил приговорить подозреваемого Ремидиюса Якштиса к 3 годам тюрьмы.
Remigijus Jakštys
Remigijus Jakštys
© DELFI / Kiril Čachovskij

Эту информацию подтвердил прокурор Андрюс Кюршинас.

"Окончательный предложенный срок - 3 года тюрьмы", – сказал он.

Суд объявит свое решение 9 июня.

Якштиса обвиняли в халатном ведении бухгалтерии, развращении лиц младше 16 лет (2 преступных деяния), удовлетворении половой страсти с несовершеннолетними, нарушая их право на принятие решения (3 преступных деяния), нанесении незначительных телесных повреждений.

В деле трое пострадавших.

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