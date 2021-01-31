Суд поверил обещаниям заводчицы: животных решили вернуть

В прошлом году в селе Ратушеляй Йонавского района было обнаружено 55 животных, содержащихся в неподобающих условиях. Суд установил, что А.П., содержавшая животных, не обеспечила, чтобы не была ограничена свобода передвижения животных, а условия содержания собак подвергали опасности их здоровье или жизнь.

Также было установлено, что А.П. содержала собак в вольерах на открытом воздухе, хотя ей, как зарегистрированному заводчику, было предоставлено право содержать и разводить собак только в жилых помещениях. Кроме того, количество содержащихся собак было значительно выше, чем количество, указанное в описании деятельности от 21 октября 2013 года. Суд доказал, что у большинства собак были диагностированы проблемы со здоровьем из-за отсутствия присмотра и ветеринарной помощи. Однако на слушании А. П. не признала себя виновной в жестоком обращении с животными, но согласилась, что не предоставила ветеринарной службы все необходимые документы.

Она согласилась, что нарушила пункт 1 статьи 346 КАН, который предусматривает нарушение Закона Литовской Республики о благополучии и защите животных и других правовых актов, регулирующих требования к благополучию и защите животных. Суд постановил, что А.П. также нарушила статью 346 (18) КАН, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным, истязание животного, что может привести к смерти или нанесению увечий.

Согласно этим статьям, 28 января. А.П. была признана виновной, суд назначил ей штраф в размере 700 евро, но животные не будут конфискованы. Такое решение суда основано на том, что А.П., работающая долгое время до 9 октября 2020 года, не наказывалась и обязалась обеспечивать необходимые условия для животных в будущем.

Суд хоть и поверил обещаниям А.П., но далеко не всех убедил - представители приютов для животных, отреагировавшие на решение, в социальных сетях высказали ​​свои возмущения такой ​​кульминацией истории.

Приюты ужаснулись: решение суда разочаровало

Осенью прошлого года после разоблачения питомника в селе Ратушеляй собак перевели из него в приюты для животных "Лесе", "Нуарас" и "Догспотас". В приютах говорят, что состояние животных было критическим

"Больно вспоминать о состоянии животных, когда они попали к нам на попечение. Неконтролируемый понос, рвота, различные паразиты, нулевая гигиена, нулевая социализация. Сотрудники работали и продолжают работать, не считая бессонных ночей и часов, проведенных в клиниках.

Мы знаем, что делали в те месяцы, мы видели состояние животных, а заводчица арендовала передвижные контейнеры, купила коврики, и этого было достаточно, чтобы суд принял решение вернуть собак?"

Приюты говорят, что принятое решение не имеет ничего общего с правосудием, которого животные ждали в ужасных условиях в течение 4 месяцев. По их словам, невозможно поверить, что животные, заключенные в узких клетках, вдруг получат заботу.

"Руководствуется ли прецедентное право надеждой на то, что преступник не совершит преступление снова, когда животные будут возвращены в его руки? Не предметы, не стулья и не конфискованные товары, а живые существа, которые и так достаточно пострадали", - говорится в заявлении приюта, а представители подчеркивают, что это еще не конец.

"У этих собак могла быть лучшая жизнь. Могли найти настоящих хозяев, которые больше не использовали бы их только как предметы, помогающие зарабатывать "черные" деньги. И мы бы помогли им начать новую счастливую жизнь", - написал приют "Лесе" в Facebook-аккаунте.

"Как мы себя чувствуем? На самом деле, мы разочарованы. Как мы оцениваем такое решение? Как инвалидность и некомпетентность госучреждений! В данном случае суд не только не защитил страдающих, неспособных говорить и представлять себя животных, но в то же время не защитил общественные интересы", - комментирует приют "Нуарас".