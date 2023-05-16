Расследование возможного нарушения общественных интересов и применения мер защиты общественных интересов в аспектах создания и деятельности данного объединения прокурорами Департамента защиты общественных интересов Генеральной прокуратуры по собственной инициативе было начато и проведено летом 2022 г.

26 августа 2022 г. прокуратура обратилась с иском в Участковый суд Вильнюсского региона с просьбой признать ассоциацию "Международный форум добрососедства" незаконно учрежденной и ликвидировать ее. По мнению прокуратуры, цели создания этого объединения являются незаконными, противоречащими общественному порядку, и при его учреждении были нарушены основные правила создания юридического лица.

В сообщении указано, что Участковый суд Вильнюсского региона, рассмотрев гражданский иск, согласился с позицией прокурора и, оценив заявления, сделанные от имени объединения в России и Литве, суд признал, что реальной целью создания этого юридического лица является намеренное публичное распространение ложной информации (дезинформации) о Литве, формирование ложного мнения о том, что Литва не является независимым и демократическим государством, т.е. – объединение создано для того, чтобы действовать против конституционного строя Литовского государства, разжигать социальную рознь.

В данном решении суда также констатировано, что при создании ассоциации "Международный форум добрососедства" не были оформлены обязательные документы об учреждении юридического лица и были нарушены иные обязательные правила учреждения юридического лица.

Оценив эти обстоятельства, Участковый суд Вильнюсского региона 20 февраля с. г. удовлетворил иск прокурора Генеральной прокуратуры, защищавшего общественный интерес, и признал ассоциацию "Международный форум добрососедства" незаконно учрежденной и подлежащей ликвидации. Ликвидатором суд назначил "Имущественный банк", отмечено в сообщении.

Решение Вильнюсского окружного суда о признании ассоциации незаконно учрежденной и подлежащей ликвидации вступило в силу в день оглашения решения.